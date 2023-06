Bianca Atzei e le foto del battesimo di Noa il commento di Stefano Corti smonta la tenerezza: «Che gentiluomo»

di Redazione Web

Bianca Atzei e Stefano Corti hanno festeggiato il battesimo del loro bambino, Noa Alexander. La cantante ha postato sui social diverse foto di quel giorno, in cui si sono riuniti insieme a parenti e amici per celebrare il loro bambino. La coppia ha sempre confessato di aver desiderato molto questo bimbo, dopo il tragico aborto subito da Bianca anni fa e in questa giornata hanno finalmente coronato il loro sogno

La cerimonia

Nei post social Bianca non nasconde l'emozione, ringrazia tutti coloro che l'hanno aiutata a vivere questa giornata in modo felice e spensierato dedicando un pensiero al loro bambino. Ma mostra anche tanti dettagli della festa. Uno di questi non è passato inosservato. I due hanno fatto il ricevimento a Casa Rampolina, una bellissima villa sul Lago Maggiore e hanno distribuito bomboniere molto originali: una statua alta 20 centimetri che raffigura una madre mentre tiene in braccio il figlio e poi attaccato al volto stilizzato della donna si trova quello del padre la cui mano poggia sulla spalla di lei.

Il commento

La giornata è comunque andata a gonfie vele e nel riassumerla in un post Bianca scrive, mostrando una foto in cui stringe tra le braccia il suo bimbo: «Perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Il Battesimo di Noa». Sotto questa dolce dedica spunta il commento del compagno, Stefano Corti, che replica: «Quattro anni fa io ti battezzai per la prima volta!», facendo riferimento probabilmente a un loro appuntamento. Il commento ha scatenato i commenti dei followers tra chi lo ha lodato per l'ironia e chi lo ha criticato per aver rovinato il post: «Che gentiluomo», si legge tra i commenti.

