Bianca Atzei e Stefano Corti, prima vacanza da genitori con il piccolo Noa. Fan innamorati: «Siete bellissimi»

Bianca Atzei e Stefano Corti innamorati più che mai. La loro relazione prosegue a gonfie vele. I due si sono recati in Sardegna per trascorrere qualche giorno da neo genitori. La cantante 36enne e il giornalista 37enne sono genitori dallo scorso 18 gennaio. Noa Alexander è il nome del piccolo di quasi 5 mesi che con mamma Bianca e papà Stefano si gode la prima vacanza lontano da casa.

Bianca Atzei: la vacanza emoziona i fan

Bianca Atzei e Stefano Corti proseguono la loro storia d'amore più felici che mai. I fan li riempiono di affetto ogni giorno con migliaia di commenti. Sui social, infatti, hanno condiviso le foto della vacanza che stanno trascorrendo in Sardegna e in tanti commentano: «Come sei bella in costume», sotto le foto di lei. E, ancora: «Hai occhi solo per loro ormai», riferito a Stefano Corti. Insomma: «Decisamente bellissimi».

Cornice d'amore per Bianca Atzei

I due si mostrano in tutto il loro splendore in una cornice lussuosissima dell'isola italiana con foto e video condivise con i follower. Le immagini ritraggono la cantante e l'inviato de Le Iene insieme al piccolo Noa Alexander che sembra a proprio agio sul lettino da spiaggia. Così la vacanza di fine maggio prosegue tra una passeggiata, un po' di allenamento e un buon piatto di spaghetti al pomodoro.

