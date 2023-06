Stefano Corti, la conversazione col piccolo Noa diverte i fan: «Quando parli male di mamma...»

di Redazione Web

Scherzo alla mamma. Non si ferma Stefano Corti, che col piccolo Noa prende in giro Bianca Atzei. La Iena di Italia 1 è sul letto col neonato che pronuncia versi e sillabe spezzate e, ironicamente, lui risponde allo stesso modo, simulando una conversazione. «Quando parli male di mamma ma non vuoi farti capire», scrive in alto Stefano, scatenando la risata dei fan.

L'ironia



Non è la prima volta che Stefano Corti scherza col figlio sui socia, anzi.

I commenti

«Questo bambino è una forza della natura. Esprime simpatia, intelligenza, vivacità, solarità» si legge sotto il post, insieme a tantissimi altri commenti ironici. «È un discorso coinvolgente!», «Me fate morì », «che ridere sei troppo simpatico», «Ahahahah che coppia», «siete una coppia fantastica, uno peggio dell’altro ne, parlare male della mamma». Insomma, con questo video, la iena ha conquistato tutti, ma a vincere è il piccolo Noa che si presta agli scherzi del papà.

