Beatrice Valli allatta Matilde Luce, ma la tenera foto scatena i fan: «Si nota solo il tuo seno»

Beatrice Valli è finita nel mirino degli haters per aver pubblicato una sua foto mentre allatta la figlia. L'ultima arrivata in casa Valli-Fantini ha pochi mesi di vita e viene spesso inquadrata dalla mamma mentre prende il latte dal seno. Non ci sarebbe nulla di male, considerato che una bimba nei primi mesi di vita fa soltanto questo, dormire e mangiare, ma tra i suoi follower qualcuno non ha gradito ed è scoppiata una vera e propria polemica.

Gli haters

Ad attaccare Beatrice sono soprattutto le donne, che l'accusano di "ostentare" un momento così intimo e naturale come se fosse "una cosa che fa solo lei". Una fan le ha scritto: «Non ci vedo niente di male se in qualche foto si nota che stai allattando...ma in questa si vede solo il tuo seno e tua figlia, non credo tu non possa metterla ma perché farlo? Si tratta di intimità, di momenti vostri che vi godete al 100% anche senza postare foto quindi davvero non capisco poi vi sbalordite delle critiche», un'altra ha aggiunto: «Il senso di queste foto? È da quando esiste la donna che i figli vengono allattati senza mettersi in mostra !!! Allibita», e ancora: «Ma anche basta con sto allattamento.

Gli apprezzamenti

Tutte considerazioni poco piacevoli a cui comunque Beatrice non ha voluto replicare, limitandosi a non commentare. Ma se da un lato sono state diverse le critiche, tante sono state anche le persone che si sono complimentate con la mamma per la dolcezza di quel post che racchiude un momento così tenero tra mamma e figlia. La Valli ha avuto già re bambini, il primo, Alessandro, da una precedente relazione, poi Bianca, Azzurra e la piccola Matilda Luce dal suo attuale marito.

