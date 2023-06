Ludovica Valli, mamma esperta ma non di grammatica: la gaffe social è esilarante. Cos'è successo

di Redazione web

Ludovica Valli è una delle influencer italiane più seguite su Instagram e praticamente tutti i giorni pubblica foto o storie in cui racconta la sua vita da mamma. La sorella minore di Beatrice Valli, ama accudire e seguire in tutto e per tutto i suoi due bambini, Anastasia e Otto Edoardo, entrambi molto piccoli: la prima ha compiuto due anni da poco mentre il secondo ha pochi mesi. In uno degli ultimi video pubblicati da Ludovica, lo scivolone non è certo passato inosservato ai suoi follower.

Ludovica Valli mostra le smagliature su Instagram (dopo il secondo figlio): «Sono fiera del mio corpo»

Ludovica Valli, la figlia Anastasia vittima di bodyshaming (a due anni): «Cicciona, fa schifo»

Lo scivolone di Ludovica Valli

Ludovica Valli, in questo momento, si trova a Ibiza, dove sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza insieme al compagno, ai suoi bambini e alla mamma Sandra, aiuto prezioso con i piccoli. In una delle ultime storie, l'influencer spiega ai fan che il suo Otto Edoardo non vuole stare in nessun'altra posizione se non a pancia in giù. Ludovica spiegandosi, commette, però, un errore: «Forse non vi ho mai parlato di questa cosa ma Otto Edoardo, a differenza di Anastasia, nella carrozzina, o comunque in qualunque altra superficie, non vuole stare a supina ma sempre a pancia in giù. Cioè, lui a supina proprio non riesce a starci e per questo dormire è un dramma».

I follower di Ludovica si sono subito accorti che il termine "a supina" è totalmente sbagliato e glielo hanno fatto notare commentadole la storia.

Ludovica Valli, anello di latte materno per il figlio: «Per Anastasia con il cordone ombelicale». Le critiche: «Folle»

Ludovica e i follower

Nonostante, le migliaia di correzioni ricevute per questo scivolone social, Ludovica non se l'è presa ma, anzi, ci ha riso su e nelle ultime storie pubblicate, ha postato una foto con Otto Edoardo che dorme sul suo petto e ha scritto: «Noi e la supina», aggiungendo un cuore rosso.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Giugno 2023, 15:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA