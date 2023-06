Beatrice Valli in bikini post parto, i fan approvano: «Abbiamo bisogno di donne normali»

di Redazione web

Beatrice Valli in costume da bagno e il «coraggio di essere naturale». Così i suoi fan descrivono la scelta di mostrarsi senza filtri a distanza di poco più di un mese dal parto della piccola Matilda Luce. La quarta gravidanza dell'influencer ha rappresentato l'ennesima sfida come genitori per lei e per il marito Marco Fantini. I due, sempre impegnati tra lavoro e figli, si mostrano più innamorati che mai.

I fan della coppia non hanno potuto fare a meno di notare il cambiamento del corpo di Beatrice Valli e la coraggiosa scelta di mostrarlo sui social per come è oggi. Proprio questa scelta dell'influencer è stata apprezzata dai suoi follower che si sono immedesimati nella complessa gestione del proprio corpo dopo un parto.

Beatrice Valli ha realizzato il suo sogno di essere mamma e di trovare l'amore e lo ha condiviso sui social dal primo momento, dopo essere stata scelta dall'attuale marito, ex tronista di Uomini e donne. L'influencer, infatti, con Marco Fantini ha dato vita ad una famiglia numerosa composta da tre figle nate dalla coppia e dal piccolo Alessandro Bovi, avuto da una precedente relazione di lei.

Dopo la quarta gravidanza la stanchezza si è fatta sentire e l'ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi non ha avuto problemi a mostrarsi senza veli spesso anche in momenti di difficoltà. Con l'arrivo dell'estate, l'influencer e il marito Marco Fantini condividono sui social un video di loro in piscina che trascorrono una spendida giornata di sole. Il video ha riscosso molto successo da parte dei follower dei due che hanno apprezzato la scelta di mostrarsi, anche se con qualche chilo in più al solito, dopo il parto di Matilda, nata lo scorso 24 aprile.

I complimenti dei fan: «Sei stupenda»

«Persone che si incontrano, destini che si intrecciano. Me lo chiedo sempre, chissà in quale luogo o in quale modo ci saremmo incontrati, se non fosse nata così la nostra storia d’amore», scrive Beatrice Valli su Instagram. Nel video la si può ammirare sorridente e felice in compagnia del marito e dei figli.

I follower hanno apprezzato la sua scelta. Ha dimostrato, secondo i fan, di incarnare un modello di bellezza più vicino alle tante donne che come lei hanno visto il proprio corpo cambiare in gravidanza, piuttosto che a tante altre influencer di successo con tratti estetici meno "naturali". «Finalmente una mamma che dopo una gravidanza si mostra come una bellezza tutta al naturale», le scrivono nei commenti. E, ancora: «Grazie. Abbiamo bisogno di donne normali, io ne ho bisogno a due mesi dal parto».

