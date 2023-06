Beatrice Valli, il figlio Alessandro e l'ultimo giorno di scuola: «Ora iniziamo un nuovo capitolo»

di Redazione web

Beatrice Valli, come del resto ogni mamma, ama i suoi bambini e, spesso, dedica loro dolci pensieri su Instagram. Il suo primo bambino, Alessandro, nato da una relazione precedente, sta ormai crescendo ed è pronto a lasciare le scuole elementari e cominciare un nuovo percorso alle medie. Beatrice gli ha dedicato un dolce post che ha già collezionato migliaia di like e commenti.

Il post Instagram di Beatrice Valli

Beatrice Valli ha pubblicato una foto insieme al figlio Alessandro (commosso) che sta finendo le scuole elementari e ha scritto: «Hai saputo stravolgere la mia vita a solo 17 anni. Oggi siamo qui a celebrare la fine di questo percorso, dando il via ad un altro traguardo da raggiungere. Come ti ha sempre insegnato la tua mamma, esterna sempre tutte le emozioni, le belle e le brutte cose, dandoti una pacca sulla spalla ed essere fiero di ciò che sei, sarai e diventerai. Ti amo con tutto il mio cuore».

Inoltre, nelle sue storie, Beatrice ha pubblicato un'altra foto in cui scrive: «Ok, anche la quinta elementare è finita.

Quando Beatrice Valli ha partecipato come corteggiatrice a Uomini e Donne, conoscendo, poi, Marco Fantini, il suo bambino Alessandro aveva solo tre anni e quando il tronista la scelse, le regalò un paio di scarpette proprio per il suo piccolo.

