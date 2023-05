Beatrice Valli, Marco Fantini e la dolce dedica alla moglie per il primo anniversario: «Con te ho scoperto l'amore»

di Redazione Web

Beatrice Valli e Marco Fantini sono una delle coppie più seguite sui social dopo la loro partecipazione a Uomini e Donne. I due si sono conosciuti e innamorati all'interno del dating show condotto da Maria De Filippi nel 2014 e da allora non si sono più lasciati e hanno costruito una splendida famiglia.

Il 24 aprile 2023 sono diventati genitori per la terza volta, mentre per Beatrice è la quarta volta perché è già mamma di Alessandro, nato dalla sua relazione precedente. Un anno fa la coppia si è sposata e oggi, in occasione del primo anniversario di matrimonio, l'ex tronista ha scritto una dolcissima dedica per sua moglie. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Marco Fantini e la dedica su Instagram

A corredo del romantico post pubblicato sul suo profilo Instagram, Marco Fantini ha aggiunto una dolcissima didascalia: «È bastato il primo sguardo, ti ho vista e mi hai fatto perdere la testa facendomi scoprire l’amore».

Poi, ha aggiunto: «Quell’amore che va oltre a ogni cosa e persona che ti fa fare cose che mai avresti pensato di poter fare, l’amore così forte che ci ha donato dei fantastici figli e una famiglia stupenda che ogni giorno riempie e corona il nostro amore.

Il video è stato pubblicato anche nelle Instagram stories di Beatrice, la quale si è detta commossa per la sorpresa ricevuta da Marco: «Mio marito e le sue sorprese, sembra ieri e invece è già passato un anno».

