Beatrice Valli, le foto dopo il parto scatenano gli hater: «Sei grassa, non fotografarti». E lei ribatte così

Ha partorito da poche settimane, ma Beatrice Valli non rinuncia a mostrare i suoi look e a partecipare ad eventi. La piccola Matilda Luce cresce sana e forte ed è sempre con i genitori. L'ex volto di Uomini e donne ha subito ripreso a sponsorizzare i look dei brand per cui lavora e a partecipare ad eventi pubblici anche col marito Marco Fantini. Proprio l'ultimo post ha generato una serie di commenti al veleno. L'influencer ha pubblicato una foto mostrando il suo outfit sfoggiato a Siviglia, dove era andata per un evento. Il vestito verde che indossa Bea è aderente e mostra le forma non ancora rientrate dopo il parto, ed ecco che gli hater incalzano: «Ma credi di stare bene così grassa? Aspetta prima di farti fotografare!!!».

Non è la prima volta che Beatrice si mostra a pochi giorni dal parto con vestiti aderenti o in bikini. Spesso ha parlato del modo in cui il corpo di una donna cambia dopo la gravidanza e ha sempre invitato tutte a non vergognarsi perchè è una cosa normale. E proprio di recente, Bea ha risposto ad altre critiche del perchè è meno presente sui social. «Sono sparita in questo periodo, diciamo che è stato il periodo della gravidanza particolare. Molte persone mi sottolineano che il mio approccio nei confronti dei social è cambiato. In realtà, oggi i social oggi sono diventati solo business. Vi assicuro che dietro tutto quello che facciamo, oltre il lavoro, c'è anche la nostra vita. Ci sono dei momenti, dei periodi che magari siamo più presenti e vi portiamo di più nella nostra vita privata.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Maggio 2023, 20:40

