Beatrice Valli, incredibile gaffe social. I fan implacabili: «Vedi che non è domani!»

Quattro figli, di cui la Mati neonata, e anche per Beatrice Valli sbagliare la data dell'anniversario con suo marito Marco Fantini diventa la normalità. A farglielo notare sono proprio i follower che le scrivono che l'appuntamento dei due non è per domani 28 maggio ma per lunedì 29. Lei si scusa: «Avete ragione, mi dispiace, ma è la stanchezza». Ecco cosa è successo.

La gaffe di Beatrice Valli: «Avete ragione, scusatemi»

Beatrice Valli condivide la sua vita con i suoi follower dalla fine di Uomini e donne dal lontano 2014. Con i social, ha mostrato la nascita dei tre bambini con Marco Fantini.

Beatrice, infatti, non può fare a meno di sottolineare che tra lavoro e figli la vita da mamma-influencer è sempre più difficile, al punto tale che sbaglia anche l'anniversario di matrimonio con il marito: «In tutto questo non ci siamo dimenticati, domani è l'anniversario di me e del "Marchini". Per festeggiare e riposare andremo una settimana in Toscana con tutta la famiglia. Saremmo voluti tornare a Capri, ma con tutti e quattro, l'allattamento e il lavoro non riusciremmo a gestire il tutto», racconta nelle sue Instagram stories.

I fan, però, le fanno subito notare che la data è sbagliata e lei, imbarazzata, si corregge subito: «Avete ragione, è dopodomani non domani, scusatemi. Il 29 è l'anniversario. Perdonatemi».

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Maggio 2023, 17:13

