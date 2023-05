Beatrice Valli, pioggia di auguri per la piccola Azzurra. La dedica social per il compleanno: «Tre anni fa sei arrivata tu»

di Redazione Web

Festeggiamenti per Azzurra. La piccola di casa Fantini e Valli ha compiuto 3 anni e, come da consuetudine, i genitori le hanno organizzato un festa ad hoc. Dolci, palloncini, giochi: tutto riportava il nome della terzogenita dei due ex volti di Uomini e donne.

Occhi celesti, sorriso vispo: Azzurra ha conquistato i follower dei genitori dal primo momento. Le pagine social di Marco Fantini e Beatrice Valli pullulano di post e stories dedicati alla bambina. «Tre anni fa sei arrivata tu… dove tutto il mondo si era fermato hai portato grande speranza nei nostri cuori», scrive papà Marco pubblicando un tenero video che racconta chi è Azzurra.

Beatrice Valli, gli auguri alla piccola Azzurra

E ancora, pochi minuti fa, entrambi i genitori influencer hanno pubblicato, su Instagram, una serie di scatti dei festeggiamenti per la piccola.

I sorrisi non mancano mai in quella che in molti definiscono la famiglia Mulino Bianco. Ed ecco che nei commenti spuntano i complimenti dei numerosi follower: «I miei preferiti da sempre!», «belli bellissimi», «Vi adoro siete l'amore», «Augurissimi occhioni azzurri» e così via, a conferma del grande affetto che il pubblico ha nei confronti della coppia di Ued.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Maggio 2023, 22:37

