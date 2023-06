Michelle Hunziker e il piatto del giorno: «Secondo voi dove sono? Mangiare in buona compagnia è la cosa più bella al mondo»

di Redazione web

Michelle Hunziker, ogni giorno, pubblica storie e foto sul proprio profilo Instagram per tenere aggiornati i propri follower su ciò che sta facendo. Anche oggi, giovedì 8 giugno, la conduttrice svizzera ha postato alcuni video in cui chiede ai suoi fan di indovinare la città in cui si trova. Michelle, oltre ad essere amata dai telespettatori è anche molto seguita sui social: il suo profilo Instagram conta quasi sei milioni di follower.

La storia Instagram di Michelle Hunziker

Il video postato da Michelle Hunziker vede come protagonista un piatto di amatriciana e si sente la conduttrice che dice: «Per gli intenditori, indovinate dove sono? Guardate questa pasta pazzesca e ditemi dove sono». Nella foto successiva, la conduttrice, che ha un'espressione sognante scrive: «Faccia da goduria!! Evviva Roma», con tanto di cuore rosso. Infine, Michelle ha postato un altro video in cui i protagonisti sono i saltimbocca alla romana e ha aggiunto come didascalia il pensiero: «Mangiare in buona compagnia è la cosa più bella al mondo!».

Michelle Hunziker e i social

Michelle Hunziker è molto attiva sui propri canali social e, infatti, condivide moltissime storie che riguardano sia la sua vita privata che i suoi progetti di lavoro, ma anche, messaggi importanti. Ad esempio, alcuni giorni fa, la conduttrice ha espresso il proprio pensiero in merito all'omicidio di Giulia Tramontano e del suo bambino.

