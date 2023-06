Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, allenamento hot: sudore e baci, l'amore ritrovato dopo la crisi

di Redazione Web

Riscoppia la passione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli mentre si allenano. La coppia, che ha ammesso di recente di aver passato un periodo di crisi, sembra averla superata brillantemente. I due si sono concessi una vacanza ad Amalfi insieme ad altri amici, godendosi buon cibo, il sole e lasciandosi anche andare all'amore. Solo qualche giorno fa hanno postato un video mentre ballano una sensualissima bachata, ma la passione tra loro è scoppiata anche durante un allenamento.

Temptation Island, Alessia Bottiglia volto già noto in televisione: ecco dove è stata vista

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis di nuovo amiche? L'ex velina: «Quando si rompe la fiducia...»

Allenamento hot

Giulia posta nelle sue Instagram stories un video del suo allenamento, mentre lo fa insieme a Pierpaolo.

Crisi superata

Nel video la Salemi aggiunge: «Lascio l'audio perché accelerato mi fa troppo ridere», ma come sottofondo, oltre alla musica, si sente anche il rumore dei loro baci appassionati. Una vera e propria esplosione di amore tra i due che fa chiaramente capire come la crisi di qualche settimana fa sembra essere completamente superata. Solo fino a poche settimane fa i due avevano scelto di non postare cose che li riguardassero insieme, ma ora sembra esserci un drastico cambiamento di rotta.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Giugno 2023, 11:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA