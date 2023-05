Ciao Darwin, Giulia Salemi dà buca a Sonia Bruganelli: la reazione della moglie di Paolo Bonolis

Sono iniziate le registrazioni della nuova edizione di "Ciao Darwin", che avrebbe dovuto vedere Giulia Salemi leader del gruppo "influencer" e Cristina Quaranta di quello dei "lavoratori". Improvvisamente, però, Giulia sarebbe stata sostituita da Soleil Stasi, un'altra influencer.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/CiaoDarwin?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CiaoDarwin</a>, <a href="https://twitter.com/hashtag/GiuliaSalemi?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#GiuliaSalemi</a> dà buca a <a href="https://twitter.com/hashtag/SoniaBruganelli?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SoniaBruganelli</a>: la reazione della moglie di <a href="https://twitter.com/hashtag/PaoloBonolis?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#PaoloBonolis</a> <a href="https://t.co/83sl2dZTl2">https://t.co/83sl2dZTl2</a></p>— Leggo (@leggoit) <a href="https://twitter.com/leggoit/status/1656981921052631042?ref_src=twsrc%5Etfw">May 12, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

La decisione ha scatenato molte discussioni sui social e i fan di Giulia hanno incolpato la moglie del conduttore e produttrice del programma, Sonia Bruganelli, che avrebbe un debole per Soleil.

Tuttavia, Sonia ha fatto intendere su Instagram che sarebbe stata Giulia stessa a dare forfait, ma i motivi dietro questa decisione non sono noti.

In ogni caso, la nuova edizione di "Ciao Darwin" dovrebbe andare in onda in autunno su Canale 5 e gli spettatori potranno vedere come si svilupperà la sfida tra i "Lavoratori" e gli "influencer" guidati da Soleil.

Foto: Ufficio stampa Mediaset, Kikapress Music: Korben

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Maggio 2023, 13:19

