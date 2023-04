Sonia Bruganelli a Verissimo: «Divorzio con Paolo Bonolis? Ecco tutta la verità. Non so come sia accaduto»

di Redazione Web

Sonia Bruganelli ha raccontato a Verissimo la verità sul suo rapporto con Paolo Bonolis smentendo le voci circolate sulla fine del suo matrimonio. Come prima cosa, la Bruganelli ha smentito di essere andata a Verissimo per annunciare il divorzio. «Silvia ormai ci conosci ma secondo te noi noi entravamo in studio mano nella mano per poi dire che ci lasciamo?», ha ironizzato Sonia.

Sonia Bruganelli a Verissimo

Sonia Bruganelli ha raccontato alla conduttrice Silvia Toffanin di esser stata particolarmente stupita di questa ipotesi. Una segnalazione dettata dal nulla. «La prima reazione è stata di stupore perché non è arrivata da noi questa notizia. E ci sono rimasta anche un pochino male. Poi, io e Paolo stiamo insieme da 26 anni e siamo una coppia forte dal punto di vista di volontà di difendere la nostra famiglia», ha spiegato.



«Io non so da come sia nato questo gossip. Forse perché era appena finito il Grande Fratello e quindi l'attenzione era proiettata su di me». «Le cose nostre le conosciamo io e lui, l'importante è che la mia famiglia stia tranquilla», ha concluso la Bruganelli. E quindi, tutto è bene quel che finisce bene.

