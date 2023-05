Gf Vip, Orietta Berti opinionista nella prossima edizione? La sua risposta (e una rivelazione su Pier Silvio)

di Redazione Web

Orietta Berti ancora opinionista al Gf Vip? A sostenerlo è proprio la cantante che, in un'intervista a Libero Quotidiano, si dice pronta ad accettare di tornare nello studio di Canale 5. Ma per ora nessuna proposta da Alfonso Signorini. «Ma se me lo riproponessero le dico: perché no?» risponde Berti. Per partecipare al programma di Signorini, Orietta ha viaggiato più di 90 volte in treno e qui, grazie ai fan, ha avuto modo di capire quanto fosse seguito il reality show e ha parlato del cambio di rotta chiesto da Pier Silvio Berlusconi per il programma. «Mi hanno dato dei consigli che forse hanno aiutato anche Pier Silvio a dare un po’ più di disciplina ai concorrenti» ha detto.

La dichiarazione

La cantante ha sottolineato la contrarietà di Pier Silvio a modi e gesti che non danno il buon esempio, tanto da mettere fine ad alcune dinamiche della Casa e anche de L’Isola dei Famosi. L’opinionista si mostra d’accordo con la decisione presa: «A inizio trasmissione pensavamo di poter approfondire molti temi: dalla depressione alla solitudine di chi ha perso un proprio caro, dalla prevenzione dell’Hiv al tema delle donne che non possono avere figli. Poi la convivenza nella Casa e i caratteri dei protagonisti hanno preso il sopravvento. È giusto che tutto torni a fondarsi sul rispetto reciproco».

L'addio

Al contrario, sembra essere certo che Sonia Bruganelli non tornerà per la terza edizione da opinionista. E ci sarebbe già il nome di chi potrebbe sostituirla. Anche sui concorrenti ci sono delle proposte: Emanuela Fuin, la mamma di Edoardo e Guendalina Tavassi, come geffina.

