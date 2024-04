Nicola Savino alla conduzione di "Tris per vincere" prende Raimondo Vianello come riferimento: «Campione di eleganza e cinismo»

Nuova scommessa per TV8 che dal 29 aprile propone il nuovo game show ‘Tris per vincere’ (Banijay Italia) condotto da Nicola Savino che porta in tv la rivisitazione del classico "Il Gioco dei 9".

«Se guardavo Il Gioco dei 9? Certo! Raimondo Vianello era un campione di eleganza, di cinismo e di umorismo, anche un po’ spietato. E guardavo anche Sandra Mondaini fin dai tempi della RAI e di Tante scuse, sto parlando proprio di archeotelevisione, addirittura in bianco e nero prima dell’avvento del colore. Per me era qualcosa da perdere la testa nel senso che io bambino guardavo uno show intero di Sandra e Raimondo, mi ricordo le sigle… ricordo tutto. Per me era un riferimento totale».





Tris per vincere, dal 29 aprile

L’appuntamento con ‘Tris per vincere’ è dal 29 aprile, dal lunedì al venerdì, alle 20.30 in prima visione assoluta su TV8. Inoltre, per la prima volta è anche in mobilità per gli abbonati Sky: dallo stesso 29 aprile, infatti, i canali in chiaro di Sky, TV8 e Cielo, saranno disponibili su Sky Go.

