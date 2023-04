Sonia Bruganelli opinionista del GF 8? Il messaggio social che nasconde un dettaglio. Cosa ha detto

di Redazione Web

Sonia Bruganelli è stata una delle maggiori protagoniste della scorsa edizione del GfVip. Sempre diretta, schietta e mai noiosa. La sua partecipazione come opinionista ha sicuramente lasciato il segno, anche se è stata parecchio divisiva.

Chi ha apprezzato molto i suoi consigli, e chi invece l'ha sempre considerata troppo «dura» con i vipponi. Ma in molti si chiedono se tornerà a ricoprire il ruolo da opinionista anche nella prossima edizione. Nessuna conferma ufficiale al momento, ma nelle ultime ore la moglie di Paolo Bonolis ha lasciato intendere un possibile ritorno... Di cosa si tratta?

Sonia Bruganelli a Verissimo: «Divorzio con Paolo Bonolis? Ecco tutta la verità. Non so come sia accaduto»

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, lei si sfoga: «Ci sono davvero coppie che non possono permettersi di separarsi per questioni economiche»

Sonia Bruganelli con Paolo Bonolis, la nuova foto mette a tacere le voci di separazione: «Habemus...»

Sonia Bruganelli, il messaggio nascosto

Sonia Burganelli non ha parlato apertamemente di un possibile ritorno come opinionista al Grande Fratello Vip, ma ha lasciato che a parlare fosse la pagina GFIsola.News, un profilo Instagram di informazione di spettacoli, che ha risposto a una domanda di un utente che chiedeva se la settima edizione fosse stata l'ultima per la Bruganelli.

«Partendo dal presupposto che lei a me come opinionista non dispiace per niente, anzi: la trovo spesso pungente ma anche molto empatica, credo sia una delle migliori a svolgere quel mestiere. Lei ha annunciato di voler dar "spazio ai giovani" e ha fatto sottointendere di voler lasciare il Gf, ma ha parallelamente fatto una cosa molto simile lo scorso anno per poi ritornarci», ha concluso.

Sonia Bruganelli non ha aggiunto nessun commento ma ha ricondiviso il post sulle Instagram stories lasciando intendere che molto probabilmente tornerà a sedere sulla poltrona come opinionista, accanto ad Alfonso Signorini che è stato riconfermato come conduttore del reality show per una nuova edizione.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Aprile 2023, 12:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA