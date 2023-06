Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli insieme ad Amalfi: scoppia la passione in una bachata

di Redazione web

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli di nuovo insieme. I due ex gieffini si sono innamorati all'interno del programma di Alfonso Signorini due anni fa e da allora non si sono più separati. Una piccola crisi ha spaventato, però, i loro follower. Annunciata in trasmissione dalla showgirl che, nel programma del GfVip, occupa il ruolo di commentatrice social, la crisi si è prolungata fino a poche settimane fa quando, pian piano, i due hanno ricominciato a farsi vedere insieme pubblicamente e sui social.

Questo weekend hanno trascorso le vacanze insieme e in un video hanno mostrato che, oltre a tornare il sereno fra i due, pare essere scoppiata nuovamente la passione.

Giulia Salemi: è passione con Pierpaolo Pretelli

Amalfi farebbe innamorare chiunque per le sue bellezze. Ai due ex gieffini pare abbia fatto proprio bene e sembra abbia contribuito a creare una riconciliazione definitiva. I due si mostrano in foto e video insieme, innamorati come prima, apparentemente, e in atteggiamenti molto affettuosi.

La bachata che conquista i fan

Nel video che ha pubblicato Giulia Salemi nelle sue stories, i due ballano una focosa bachata che ha conquistato i fan e non certo per le doti nel ballo.

