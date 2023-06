Giulia Salemi sulla crisi con Pierpaolo Pretelli: «Da situazione molto complicata a...»

di Redazione web

Giulia Salemi ha da poco concluso la sua stagione lavorativa e ha pubblicato un lungo carosello, una serie di foto, su Instagram che racchiudono gli eventi più importanti dell'anno per la sua carriera in televisione: dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, in qualità di inviata social, a Salotto Salemi su Mediaset Play, passando per la sua avventura in radio come speaker.

Insomma, un anno ricco di soddisfazioni e di successi raggiunti con tanta fatica. I fan hanno notato che la loro beniamina non nomina mai direttamente Pierpaolo Pretelli, ma c'è un dettaglio nella descrizione del post. Andiamo a vedere di che cosa si tratta.

Giulia Salemi e il post su Instagram

Giulia Salemi ha pubblicato un post su Instagram in cui racchiude i successi di questo ultimo anno lavorativo, ringraziando tutte le persone che hanno fatto parte di questo anno brillante.

I fan, però, hanno notato che nell'ultima parte del suo post, Giulia Salemi ha scritto: «Tutto questo non sarebbe possibile se accanto non avessi un uomo che mi capisce, mi supporta ma soprattutto mi sopporta in tutti i miei sbalzi di umore perché da “situazione molto complicata” a “l’addio non è una possibilità” è un attimo».

La conduttrice si riferisce a Pierpaolo Pretelli che in questo momento si trova a Ibiza per lavoro.

Si era a lungo vociferato che fossero in crisi, ma i due non hanno mai confermato né smentito, preferendo vivere privatamente la loro situazione. Negli ultimi giorni c'erano state alcune voci che avevano visto Pierpaolo Pretelli in compagnia della modella Giulia Accardi e una storia su Instagram della modella in bagno dove Pierpaolo era di spalle, ha fatto circolare le voci su un presunto tradimento.

L'influencer ha voluto smentire qualsiasi insinuazione perché i due «erano lì per lavoro».

Questo post di Giulia Salemi sembra confermare la crisi, ma anche informare i loro fan che stanno lavorando sulla loro relazione, perché come dice lei "l'addio non è una possibilità".

Il commento di Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli ha immediatamente commentato il post di Giulia Salemi scrivendo: «Meriti tutto questo per la dedizione e la passione che ci metti, e con la determinazione che ti contraddistingue arriverai ancora molto lontano puoi starne certa.

Insomma, una vera e propria dichiarazione d'amore che sconfigge tutti gli ostacoli. I fan non potevano essere rassicurati in modo milgiore dai due influencer.

