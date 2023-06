Giulia Salemi confermata nella nuova edizione di Gf Vip, ecco quale ruolo avrà

di Redazione web

Giulia Salemi pare sia stata confermata al GfVip che di "vip" però, non sarà più. Anche se mancano diversi mesi e ancora poche sono le ufficialità in merito, si sta parlando un Grande Fratello "tradizionale" che avrebbe come concorrenti personaggi non noti al grande pubblico. Alfonso Signorini resta una garanzia: il conduttore resterà al timone del programma che avrà quindi, comunque, degli opinionisti.

Mentre inizia il totonome sui possibili sostituti di Sonia Bruganelli e, si dibatte anche della presenza o meno di Orietta Berti, la figura di Giulia Salemi potrebbe essere la seconda garanzia della prossima edizione. Scopriamo perché.

L'indiscrezione

Nonostante manchino ancora dei mesi alla prossima edizione del Grande Fratello, condotto Alfonso Signorini, si inizia già a parlare della presenza di Giulia Salemi e del ruolo che ricoprirà.

L’influencer, secondo Amedeo Venza, conserverà il ruolo di “inviata social”.

Sebbene dunque si pensasse che Giulia Salemi potesse occupare il posto di Sonia Bruganelli, secondo questi pettegolezzi Signorini ha invece deciso di confermarla di nuovo nel suo ruolo.

Per il momento si tratta solo di una indiscrezione che l'influencer non ha smentito.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Giugno 2023, 19:33

