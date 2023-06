Grande Fratello, spuntano i primi concorrenti della prossima edizione: ma arrivano anche i "no"

di Redazione Web

La produzione del Grande Fratello sarebbe già a lavoro sulla prossima edizione. Mentre non è ancora sicuro che nella prossima stagione la versione del reality sia vip, pare che siano state già contattate due donne per il reality. Dalle ultime indiscrezioni sembra che la scelta dell'azienda sia di proporre una versione nip, oppure una versione mista, in cui sono presenti quindi persone comuni e alcuni del mondo dello spettacolo.

I rumors

La nuova edizione del reality partirà come sempre a settembre, anche se ancora ci sono tante voci di corridoio e poche certezze su come sarà. L’unica vera e propria conferma è quella di Alfonso Signorini come conduttore. Secondo alcune indiscrezioni sul web pare che due donne siano state contattate, ma tutte e due avrebbero rifiutato. Non vengono fatti nomi ma si parla di una comica famosa e una showgirl.

I dubbi

Per ora resta difficile fare ipotesi, ma sembra quindi che la macchina del reality si stia già muovendo. Il rumors sulle due famose però accende un nuovo dubbio, quello appunto se la prossima edizione sarà Vip o Nip. Oltre al nome di Alfonso, nel cast, sembra esserci anche quello di Giulia Salemi, in un ruolo diverso da quello avuto quest'anno.

