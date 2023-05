Giulia Salemi snobbata da Megan Fox: «Le chiesto un selfie e ha detto no secca»

di Redazione Web

Giulia Salemi snobbata. Tutto è partito da un Tweet del comico Andrea Dianetti, ex allievo di Amici, che racconta dell'aneddoto in cui ha incontrato Emma Watson in un museo a Parigi. «Non dico quale perché ce l’ha chiesto come cortesia» scrive. Dianetti conclude elogiando la disponibilità della famosissima attrice britannica: «Carinissima e disponibile. Non allego video per motivi di cui sopra» continua. E di lì, valanga di commenti per omaggiare la vip e ridere di Dainetti, ma un commento in particolare salta all'occhio. E' quello di Giulia Salemi, che ha rivelato il suo contatto ravvicinato con Megan Fox: «Io ho incontrato prima Megan Fox qua in aeroporto a Miami ai controlli le ho chiesto un selfie e ha detto no secca».

Michelle Hunziker: «Figure di me**a? Ne ho collezionato una quantità inenarrabile». Ecco quali sono

Uomini e Donne, spuntano i primi nomi dei tronisti della prossima edizione: ecco chi potrebbe esserci

Il rifiuto

Molti utenti hanno approfittato del post per raccontare le loro esperienze a contatto con i vip famosi, tra chi ha confessato di aver incontrato Jessica Parker, chi, invece, Carey Mulligan.

E niente ho incontrato Emma Watson a Parigi… in un museo (non dico quale perché ce l’ha chiesto come cortesia) sì.. avete letto bene, ce l’ha chiesto😂

Carinissima e disponibile. Non allego video per motivo di cui sopra. 😭 — Andrea Dianetti ⚡️ (@AndreaDianetti) May 20, 2023

Le reazioni

In tanti scherzano sull’evento capitato a Giulia: «Lo doveva chiedere lei a te» si legge nella maggior parte dei commenti. Altri, invece, sottolineano con un certo disappunto il comportamento da snob di Megan Fox, probabilmente esagerato per aver negato una semplice foto. Non pochi i commenti di supporto a Giulia Salemi, dispiaciuti per ciò che la modella ha raccontato sotto il post di Dianetti. «Come osa? se ne pentirà» si legge spesso tra le svariate reazioni. E così scoppia il caso del mancato selfie.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Maggio 2023, 14:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA