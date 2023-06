Giulia Salemi ed Edoardo Donnamaria, lite al compleanno di Alberto De Pisis? Il dettaglio che rivela tutto

di Redazione Web

Aria tesa tra Giulia Salemi ed Edoardo Donnamaria che alla festa di Alberto De Pisis non si sarebbero rivolti parola. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha voluto festeggiare il suo 33esimo compleanno, e lo ha voluto fare insieme anche ai suoi compagni di avventura nel reality. Tra gli invitati c'erano anche Giulia ed Edoardo, arrivato senza Antonella Fiordelisi che però ha subito chiarito di non essere andata per altri impegni.

Le dinamiche

Secondo alcune persone presenti alla festa pare che Edoardo avesse voluto salutare Giulia che a sua volta non lo avrebbe nemmeno degnato di uno sguardo. Pare che il clima tra i due sia ancora piuttosto teso dopo lo screzio che c'è stato nel corso di una delle dirette del programma condotto da Alfonso Signorini. Si tratta solo di voci, quindi nulla di certo, tra l'altro i due interessati non hanno rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo.

Vecchie ruggini

Sebbene su cosa sia accaduto nel corso della serata possa esserci il beneficio del dubbio, tutti ricordano lo scambio di battute tra Giulia ed Edoardo in diretta.

