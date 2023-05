Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, amore al capolinea? Parla mamma Fariba: «Mi vedo costretta a...»

di Redazione Web

Continuano i rumors sulla rottura tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. A rompere il silenzio, ora è però la madre di Giulia, Fariba Tehrani, che ha condiviso sul suo profilo Instagram una story nella quale si è lamentata dell’invadenza di alcuni dei suoi follower. La donna però non fatto riferimento alla rottura tra la figlia e Pretelli, ma si è limitata a chiedere più privacy ai suoi fan: «Mi sembra poco rispettoso che persone che hanno trovato il mio numero tramite il lavoro o acquisti per beneficenza continuino a scrivermi o addirittura chiamarmi insistentemente!» ha scritto Fariba.

Lo sfogo

Sulla pagina Instagram Fariba Tehrani ha voluto far sapere ai suoi follower di aver subito l’ennesima violazione della privacy: «È assurdo invadere la nostra privacy! O per parlarmi male del mio Pier, oppure per fare domande indiscrete! Chi ti ama veramente non invade!». Ciò che è subito saltato agli occhi dei followers è stato il riferimento alla vicenda che vede protagonisti la figlia di Fariba e Pretelli.

L'avvertimento

La mamma di Giulia ha continuato a commentare l’accaduto, facendo ancora riferimento ad alcune domande su questioni famigliari: «Ancora più assurdo è che si credono anche nel giusto, oltre che disturbare insistendo a chiamare magari anche in momenti incasinati. Pretendono che gli rispondo pure. Ma secondo voi io vengo a rompervi l’anima e chiedervi le vostre cose famigliari???».

