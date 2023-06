Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, il dettaglio che stupisce al compleanno di Alberto De Pisis

di Redazione Web

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Emergono interessanti dettagli dalla festa di compleanno di Alberto De Pisis, alla quale hanno partecipato vari volti del Gf Vip, tra cui i due ex volti del reality. Giulia e Pierpaolo hanno partecipato insieme al compleanno di Alberto De Pisis, proprio ora che le voci parlavano di un riavvicinamento. Una conferma del sereno tornato fra loro?

Il dettaglio

Dayane Mello ha condiviso sul suo profilo social una foto che ritrae i due insieme alla festa e, questo scatto, va a contrastare le ultime indiscrezioni.

Ma a confermare aria tesa è Edoardo Donnamaria

Giulia Salemi non avrebbe salutato il fidanzato di Antonella Fiordelisi e sembra che questo suo mancato gesto sia dovuto a quanto accaduto nei mesi scorsi nel reality show condotto da Alfonso Signorini. A lanciare lo scoop è stato Amedeo Venza che su Instagram ha condiviso un video in cui sembra proprio che Giulia abbia volutamente evitato di salutare Donnamaria. A cosa sarebbe dovuto questo mancato gesto? Secondo quanto riporta l’esperto di gossip, Salemi sarebbe ancora furiosa per via di alcune dichiarazioni fatte da Edoardo nella Casa. «Pare che Edoardo Donnamaria sia arrivato solo per dare gli auguri al festeggiato e abbia provato a salutare Giulia Salemi senza essere ricambiato. Alcuni presenti fanno sapere che in effetti Giulia non ha voluto salutare Edoardo per via di alcune allusioni che lui aveva fatto mesi fa nella Casa».

