Fedez e Chiara Ferragni, l'outfit alla festa a scuola del figlio Leone: «Gli altri papà così. Invece io...»

Fedez e Chiara Ferragni si sono diretti alla festa scolastica del figlio Leo. Leone Ferragni frequenta la St. Louis School a Milano, un campus bilingue italiano-inglese, che offre un percorso scolastico a partire dall'asilo fino ad arrivare alla preparazione pre-universitaria. Il piccolo ha la fortuna di avere i due influencer come genitori e, quindi, sicuramente nulla da invidiare agli altri bambini, ma qualcosa non è proprio nella "norma". A raccontarlo è Fedez nelle sue stories di Instagram. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Fedez e l'outfit a scuola con Leo

Fedez alla festa scolastica di tuo figlio è una cosa difficile da immaginare, ma per gli altri genitori della St.

Sui costi elevati dell'istituto se ne è già dibattuto: per quanto riguarda la scuola dell'infanzia l'annualità totale dell'istituto ammonta a 11.370 euro suddivisi in due rate. Per la scuola primaria il costo annuale è di 15.730 euro fino a giungere alla secondaria di 18.170 euro. Inoltre, a seconda delle sedi, vi è un extra per la mensa che va da 1350 ai 1475 euro.

Non è difficile quindi immaginare un ambiente in cui l'outfit "fa il monaco". Questo non vale per i due influencer. Fedez, infatti, un po' imbarazzato, ma comunque fiero, scherza sulle differenze notate tra lui e gli altri papà: «Stiamo alla festa della scuola di Leo e ovviamente ci sono tutti i papà in giacca e cravatta. Io mi confondo con la gioventù, vi faccio vedere il mio outfit», racconta nelle stories di Instagram.

Poi si allontana dalla telecamera, lascia il cellulare nelle mani del figlio e mostra i suoi shorts di jeans e la canotta nera. Non proprio un outfit simile a quello degli altri papà. Cosa avrà pensato Chiara Ferragni?

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Giugno 2023, 20:32

