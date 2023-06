Giulia Salemi e la crisi con Pierpaolo Pretelli, parla l'amico di lei: «In questo periodo sono lontani perché...»

di Redazione web

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ultimamente, sono molto chiacchierati sui social, a causa di una possibile crisi che starebbero attraversando. In realtà, i due influencer appaiono molto sereni nelle storie che pubblicano e, proprio per questo, i fan della coppia non riescono a capire se le voci che danno per finita la loro storia siano vere oppure no. Nelle ultime ore, sulla vicenda, si è espresso un caro amico di Giulia che ha, quindi, chiarito la situazione.

Le dichiarazioni dell'amico di Giulia Salemi

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sarebbero in crisi, stando a quanto si legge sulle varie piattaforme social, per un presunto tradimento di lui. In realtà, come più volte ribadito dall'ex gieffino, non è mai successo nulla del genere. A precisare, inoltre, che la coppia è serena e non starebbe attraversando nessuna crisi, ci pensa Domenico Zambelli, caro amico di Giulia, che ai microfoni di 361 Magazine ha detto: «Nessuna crisi in atto, sono lontani l'una dall'altro per motivi lavorativi». La fonte dovrebbe essere alquanto attendibile, dato che, Zambelli e Pierpaolo sono insieme a Formentera per alcuni eventi.

Giulia, Pierpaolo e la crisi superata

Comunque sia, non è la prima volta che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli finiscono al centro del gossip per presunte crisi. Così, era successo anche qualche mese fa, quando l'influencer, in diretta al GfVip, aveva detto ad Alfonso Signorini che non avrebbe trascorso San Valentino con il fidanzato per un momento delicato che i due stavano attraversando.

