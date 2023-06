Giulia Salemi conquista la Gialappa's, boom di ascolti. Il post su Instagram commuove: «Ora spazio alla vita»

Con il programma GialappaShow, in onda la domenica sera su Tv8, per Giulia Salemi si conclude una stagione d'oro. La conduttrice dopo la "benedizione" di Alfonso Signorini durante il GF Vip, è reduce da tantissimi successi professionali, ed ora è il momneto di fare un bilancio.

Il Successo

Stagione davvero fortunata per Giulia Salemi che in un post su Instagram fa il bilancio di questo ultimo anno che le ha regalato tantissime soddisfazioni: «Oggi (domenica ndr.) si conclude una stagione molto importante per il mio percorso di crescita professionale in cui tante cose sono andate al loro posto e tanti piccoli risultati si sono sommati per farmi sentire migliore e più sicura. Alle 21.30 su TV8 affiancherò alla conduzione di #Gialappashow il Mago Forest e chiuderò con leggerezza ed ironia una stagione cominciata il 13 settembre 22 sulla poltrona del GFvip dove Alfonso Signorini mi ha fortemente voluta e sostenuta per 45 prime serate su canale5.



Poi è andata in onda su La5 la seconda edizione di “Salotto Salemi” il format da me ideato durante il lockdown. Sempre in questa stagione non ho abbandonato Mediaset Infinity ed il GFVipparty, a cui devo tanto, con altre 45 puntate. È successa poi una cosa meravigliosa quando a Le Iene mi sono esposta per sostenere le donne Iraniane ed ho toccato con mano quanto un minuto e trenta secondi di televisione scritta con l’anima possa cambiare la percezione esterna su di me passando da “quella bionda che si fa i selfie” (cit.

«Ovviamente - prosegue Giulia Salemi nel suo post su Instagram - io felice di ciò, così come quando a Novembre sono stata invitata alla camera dei deputati per sensibilizzare il mio target sul tema della violenza contro le donne (c’è ancora tanta strada da fare). E poi la radio, sognata, voluta, aspettata ma che ho dovuto lasciare ad aprile per rispetto di quel lavoro che non potevo fare come andava fatto. Ma ho imparato un mestiere meraviglioso che tornerò a fare. E poi il mondo digital che tante soddisfazioni mi sta dando e che mi permette di fare una vita serena senza sentirmi più sbagliata.

Ora godiamoci questa ultima serata su Tv8 e poi una bella pausa per ricaricare le batterie e pensare alla vita che quella si, l’ho un po’trascurata».

La dedica a Pierpaolo Pretelli

Spazio nel post anche al suo fidanzato Pierpaolo Pretelli: «Ah… tutto questo non sarebbe possibile se accanto non avessi un uomo che mi capisce, mi supporta ma soprattutto mi sopporta in tutti i miei sbalzi di umore perché da “situazione molto complicata” a “l’addio non è una possibilità” è un attimo…»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Giugno 2023, 14:17

