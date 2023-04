GF Vip, Alfonso Signorini promuove Giulia Salemi: «Sei la mia scommessa vinta»

In quasi sei mesi e mezzo di Grande Fratello Vip chi si è ritagliata il suo posticino crescendo di puntata in puntata è stata senza ombra di dubbio Giulia Salemi. Un successo meritato che lancia la neo conduttrice direttamente sulla poltrona da opinionista per la prossima edizione. In attesa dell'ufficialità c'è intanto la "benedizione" di Alfonso Signorini in occasione della finale di lunedì 3 aprile.

GF Vip, la "benedizione" di Alfonso Signorini per Giulia Salemi: «Sei la mia scommessa vinta» (Credits uff. st. Mediaset)

Le parole di Signorini

«Grazie è l'unica parola che mi senti di dire, la navigazione è stata lunga, perigliosa, più di 195 giorni in diretta 24 ore al giorno, grazie amici e amiche a casa, mi sento davvero vicino a voi che non avete mai avuto un momento di stancheza nel seguire il programma. Siete incredibili, è una grande soddisfazione».

Alfonso Signorini ringrazia così in apertura il pubblico del Grande Fratello Vip in occasione della finale. Dopo aver salutato le opnioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli, ha riservato delle belle parole anche per Giulia Salemi,

«Sei la mia scommessa vinta - dice Signorini . perchè sei entrata con garbo, lucidità e puntualità». Salemi emozionata e sorridente «Grazie per avermi fatto vivere il Grande Fratello da questo punto di vista, resto sempre la bastardina con il tablet».

