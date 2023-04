GF Vip, la diretta della finale: ecco chi sarà il vicitore dell'edizione record. Niente studio per Donnamaria e Dal Moro

Dopo 197 giorni e 45 puntate serali il Grande Fratello Vip è giunto alla sua finale. Questa sera in diretta su canale 5 Alfonso Signorini decreterà il vincitore della stagione record durata ben sei mesi e mezzo. A giocarsi il tutto per tutto: Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Sofia Giaele De Donà e uno tra Milena Miconi e Alberto De Pisis.

GF Vip, Alberto De Pisis in crisi dopo aver battuto al televoto Luca Onestini: «Mi sento male, sono pietrificato»

GF Vip, la diretta della finale: ecco chi sarà il vicitore dell'edizione record

GF Vip, lite imbarazzante tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia: «Tira più un pelo di ...». Nemmeno la Bruganelli riesce a difenderla

GF Vip, la finale

Il televoto ancora in corso è tra Milena Miconi e Alberto De Pisis, uno di loro sarà il sesto finalista del Grande Fratello Vip insieme a Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Sofia Giaele De Donà. In studio torneranno anche gli ex vipponi ma non tutti.

Stando alle nuove disposizioni non dovrebbero esserci tutti quelli che sono stati espulsi tra cui Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro.

GF Vip da record

Quarantacinque serate, su Canale 5, in onda da settembre 2022 ad aprile 2023, per 197 giorni. E stasera, lunedì 3 aprile, puntata finale di “Grande Fratello Vip”. Si conclude così la 23esima edizione del reality-show: una stagione record per durata e per i numeri.

Nato nell’anno 2000, “Grande Fratello” (titolo originale, Big Brother) è stato il primo reality al mondo, un evento che ha cambiato la televisione. Mediaset è stato il primo editore televisivo, a livello mondiale, a mandarlo in onda su grandi reti generaliste, prima in Spagna e poi in Italia. Poi è stato trasmesso in oltre 80 Paesi.

La media degli spettatori di “Grande Fratello Vip” ha superato 2.6 milioni a puntata (2.641.000), con una share che aumenta notevolmente tra i più giovani: sul pubblico 15-64 anni la share è al 21.4% e tra i 25-34enni va oltre il 30% (31.9%). Più di 600 milioni di video visti, su Mediaset Infinity e le altre properties Mediaset; più di 300 milioni di pagine viste, sul sito ufficiale di “Grande Fratello Vip”; più di 90 milioni di interazioni sui social e più di 65 milioni di ore viste, su Mediaset Infinity.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Aprile 2023, 16:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA