GF Vip, Giaele riabbraccia il marito Brad: «Sposarlo la decisione migliore». Dove andranno a vivere

La serata della finale del Grande Fratello Vip è dedicata alle sorprese. Tante emozioni per i vipponi tra cui Giaele De Donà che, dopo sei mesi di permanenza nella casa, ha riabbracciato il marito Brad. Signorini le fa uno scherzo "cattivissimo" prima di farglielo incontrare.

Brad e Giaele

Dopo più di sei mesi Giaele De Donà può finalmente riabbracciare il marito Brad, non prima di uno scherzo crudelissimo di Alfonso Signorini. Il conduttore le fa credere che il marito non è potuto essere presente alla finale del 3 aprile e le mostra quindi un video messaggio.

«Sono stati mesi difficili per me e la mia famiglia - dice Brad nel video - Se sei arrivata fino a qui è comunque un successo, che tu vinca o meno. Sono convinto che una volta uscita dalla casa capirai molte cose, per il momento goditi questo momento, ti amo più di ogni altra cosa».

Poi Brad arriva davvero e Giaele gli salta letteralmente addosso: «Sono passati sei mesi è stata un'esperienza molto difficile per me e la tua famiglia. Sono molto orgogliosa di lei» dice Brad. Giaele è al settimo cielo. Signorini chiede loro se partiranno subito per l'America ma la coppia conferma che andranno prima a Vittorio veneto dalla famiglia De Donà.

