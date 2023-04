GF Vip, Sonia Bruganelli e la stola di Chiara Ferragni "Pensati libera" «C'è un motivo». E' addio?

Come Chiara Ferragni all'ultimo Festival di Sanremo, Sonia Bruganelli ha mostrato la stola con la scritta "Pensati Libera" in occasione della finalissima del Grande Fratello Vip in onda lunedì 3 aprile. Un messaggio criptico che potrebbe nascondere un messaggio.

Bruganelli come Chiara Ferragni

La scorsa edizione Sonia Bruganelli aveva detto di non voler più fare l'opinionista del Grande Fratello Vip, salvo poi cambiare idea e tornare anche in quest'ultima edizione. Giunti ora alla finale la Bruganelli sembra sempre più convinta di voler lasciare la poltrona da opinionista e durante le puntate precedenti aveva lanciato delle divertenti "frecciatine" a Giulia Salemi pronta a "rubarle" il posto.

La stola "Pensati Libera" indossata in occasione della finale da Sonia Bruganelli liberamente ispirata a quella indossata da Chiara Ferragni sembra essere una conferma insieme alla sua frase lasciata in sospeso «C'è un motivo».

