Guendalina Tavassi, la liberazione dal GfVip: «Oggi c'è la finale, non vedevo l'ora... è stato un periodo orribile»

di Redazione web

Guendalina Tavassi non vedeva l'ora di questo momento: questa sera, lunedì 3 aprile, il GfVip finirà. La sorella di Edoardo Tavassi si è sfogata con i suoi follower tramite le storie Instagram, in cui ha raccontato di quanto sia difficile per i parenti dei concorrenti sopportare tutte le pressioni che ci sono all'esterno della casa. Alcuni giorni fa, Clizia Incorvaia aveva esposto esattamente lo stesso concetto: il Grande Fratello è più difficile per chi è fuori rispetto a chi lo vive direttamente.

Gf Vip, puntata finale stasera su Canale 5: si chiude una stagione da record

GF Vip, la diretta della finale: ecco chi sarà il vicitore dell'edizione record. Niente studio per Donnamaria e Dal Moro

Oriana Marzoli, la decisione della "reina" su Daniele Dal Moro: ecco cosa farà dopo il GfVip

La storia Instagram di Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi su Instagram ha detto: «Buongiorno a tutti, oggi finalmente c'è la finale e quindi finirà questo periodo che per noi è stato veramente orribile. Cioè per noi parenti che siamo da casa è ancora peggio di vivere il GfVip in prima persona. Loro, ovviamente, non sanno tutto quello che abbiamo dovuto smuovere dietro per proteggere i nostri cari. Io in tutto ciò devo ancora scegliere il vestito per stasera e, infatti, ora vado al negozio».

Guendalina ha, poi, postato un'altra storia in cui si riprende mentre prova un abito molto vistoso con qualche trasparenza. I fan dell'ex gieffina sono sicuri, però, che non si tratti del vestito che indosserà per la finale: non lo avrebbe mai fatto vedere prima della puntata.

Guendalina Tavassi e il supporto a Edoardo

Guendalina Tavassi ha sempre supportato il fratello Edoardo: l'ex gieffina ha commentato in diretta ogni puntata e ha sempre espresso la propria opinione senza troppi peli sulla lingua. Inoltre, Guendalina ha dato la sua "benedizione" alla storia d'amore con Micol Incorvaia: la ragazza le piace molto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Aprile 2023, 18:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA