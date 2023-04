Oriana Marzoli, il cuore per Daniele Dal Moro riappare nella doccia: «Pensava che lo stessi prendendo in giro»

di Redazione Web

Mancano davvero pochissime ore per la finale del GfVip e i concorrenti stanno vivendo le ultime emozioni all'interno della Casa. Oltre a scoprire chi sarà il vincitore o la vincitrice di questa settima edizione del Grande Fratello, finalmente Oriana Marzoli potrà riabbracciare Daniele Dal Moro.

La Marzoli, in realtà, dopo l'uscita di Daniele, non ha smesso di pensare al loro rapporto. Infatti, anche nelle ultime ore, l'influecer venezuelana si è lasciata andare a un dolce e tenero ricordo. Ma... procediamo con ordine.

Manca davvero pochissimo alla fine di questa avventura, e i vip non fanno altro che riflettere su cosa accadrà fuori dalla Casa. Più di tutti è Oriana Marzoli che continua a pensare a come sarà il suo rapporto con Daniele una volta terminato il reality. Infatti, durante una doccia rigenerante, insieme a Giaele De Donà, Oriana si è accorta che si vede ancora il famoso cuore che aveva disegnato a Daniele ma che lui scambiò come provocazione.

«Guarda... c'è ancora il cuore che ho disegnato per Daniele ma lui pensava che lo stessi prendendo in giro», ha raccontato la vippona.

Se son rose...

