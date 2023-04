Oriana Marzoli e l'ultimo giorno al GfVip: «Basta, togliete questa canzone. Mi fa piangere ed è triste»

di Redazione Web

Il grande giorno è arrivato e questa sera andrà in onda la tanto attesa finale del GfVip. Il conduttore, Alfonso Signorini, ci guiderà in una puntata ricca di emozioni e colpi di scena. Ma... nelle ultime ore, i concorrenti non si sono molto divertiti, anzi. Sembrerebbe che ci sia stato un momento di tristezza condiviso. Il motivo? Una semplice canzone. «Basta, togliete questa canzone che è per mettersi a piangere», ha sottolineato Oriana Marzoli.

Edoardo Tavassi, nuova querelle con Nikita Pelizon (su Micol Incorvaia): «Che pesantezza». Cosa è successo

Edoardo Tavassi accusa Nikita Pelizon al GfVip: «La tua amicizia con Antonella Fiordelisi è solo strategia»

Oriana Marzoli e la canzone triste

La canzone che la vippona venezuelana ha contestato è "Una vita da mediano" di Luciano Ligabue. Per i gieffini è quasi finito questo percorso e alcuni non riescono a fare a meno di essere nostalgici. Più tra tutti Oriana Marzoli. Si spera che questo momento passi in fretta e che la concorrente sia super carica per affrontare la finale di questa sera. Non ci resta che stringere i denti e aspettare per scoprire chi sarà il vincitore o la vincitrice.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Aprile 2023, 13:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA