Nikita Pelizon: chi è la vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip

Dopo ben 197 giorni Nikita Pelizon è stata incoronata, nella puntata di lunedì 3 aprile 2023, settima vincitrice del Grande Fratello Vip. Con il 53% delle preferenze la modella e influencer ha battuto al televoto flash Oriana Marzoli, una delle concorrenti favorite alla vittoria.

Chi è Nikita Pelizon

Nikita Pelizon è una modella e influencer di 29 anni appena compiuti proprio nella casa del Grande Fratello Vip. Per il pubblico italiano è un volto familiare in quanto ha partecipato come single a Temptation Island nel 2018, è stata la ex fidanzata di Matteo Diamante a Ex on the Beach ( idue si sono ritrovati per qualche settimana nella casa). La Pelizon ha partecipato inoltre anche a Pechino Express con Helena Prestes .

Nata il 20 marzo 1994 a Trieste, Nikita ha avuto un'infanzia difficile a causa dei rapporti difficili con i suoi genitori. La madre e il padre di Nikita sono Testimoni di Geova, come ha raccontato l'influencer durante il programma, e all’età di 16 anni decide di prendere un'altra strada e così viene ripudiata.

A18 anni intraprende la sua carriera di modella, per oltre otto anni non parla con i genitori, ma i rapporti ora stanno migliorando e tutta la sua famiglia è entrata nella casa per tifare per lei.

