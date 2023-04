Oriana Marzoli e la dedica a Edoardo Tavassi: «Qui al GfVip sei stato una bellissima scoperta»

di Redazione web

Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi hanno stretto un bellissimo rapporto di amicizia all'interno della casa del GfVip. I due concorrenti si sono subito trovati in sintonia l'uno con l'altra e si sono spesso confrontati sugli altri gieffini e anche sulle strategie di gioco da adottare. Tra poche ore, le luci della casa si spegneranno e quindi Oriana ed Edoardo non saranno più coinquilini. Proprio per questo la modella ha deciso di scrivere una dedica all'amico.

La dedica di Oriana per Edoardo

Oriana Marzoli ha voluto dedicare all'amico Edoardo Tavassi delle dolci parole che esprimono tutto l'affetto che nutre nei suoi confronti: «Amore mio, cosa potrei dirti che tu non sappia già! Per me sei stato una bellissima scoperta. Non avrei mai detto che potevamo diventare così amici e legare tanto com’è successo. Hai una personalità incredibile, sei capace di farmi ridere tremila volte al giorno. Ma non è soltanto questo. Sei stato con me anche quando avevo davvero bisogno. Mi hai ascoltato e mi hai dato tantissimi consigli che venivano dal cuore. Grazie per avere reso questa esperienza ancora più bella e soprattutto per essere mio amico. Ti voglio bene, davvero».

I commenti degli altri gieffini

Quando in giardino Oriana ha dato il cartellone a Edoardo, il concorrente è rimasto sorpreso molto positivamente: ha davvero apprezzato il pensiero. Micol Incorvaia si è complimentata con la modella per le belle parole e il dolce gesto.

