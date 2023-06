Addio Berlusconi, Mediaset cambia programmazione: salta l'Isola dei Famosi. Tutte le modifiche al palinsesto

Mediaset cambia la sua programmazione per ricordare Silvio Berlusconi, scomparso questa mattina. Da canale 5 a rete 4 tutti i canali del Biscione modificano il loro palinsesto tv. Salta dunque l'Isola dei Famosi, previste le normali edizioni dei Tg Mediaset durante la giornata.

Silvio Berlusconi è morto a 86 anni. Addio all'imprenditore tre volte premier, fondatore di Mediaset e Forza Italia

Addio a Silvio Berlusconi: Mediaset cambia programmazione. Salta l'Isola dei Famosi

Berlusconi, l'uomo, l'imprenditore, il politico: dal gossip alle disavventure giudiziarie, per oltre 30 anni protagonista della storia del Paese

La Programmazione

Su Canale 5, dalle ore 10.40 è in onda “Speciale Tg5” che prosegue fino alle ore 18.25, per poi riprendere dalle ore 20 alle ore 24.00. Lo speciale, che ripercorre la vita e la carriera di Silvio Berlusconi, è in simulcast su Retequattro e su Tgcom24, senza interruzioni pubblicitarie.

Salta l'Isola dei Famosi

Alla luce di questi cambiamenti la diretta nona puntata dell' Isola dei Famosi che sarebbe dovuta andare in onda questa sera ,è rimandata, per ora a data da destinarsi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Giugno 2023, 13:01

