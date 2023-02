GF Vip, Giulia Salemi crisi rientrata con Pierpaolo Pretelli. La reazione di Alfonso Signorini

Per la gioia dei fan della coppia i Prelemi sono tornati. A confermarlo è stata Giulia Salemi durante la diretta di lunedì 20 febbraio del Grande Fratello Vip. A poche settimane dall'annuncio della crisi tra le lacrime con Pierpaolo Pretelli, la conduttrice è tornata a sorridere.

Fine della Crisi

Il giorno prima di San Valentino, durante la diretta del Grande fratello Vip, Giulia Salemi tra le lacrime aveva annunciato a sorpresa di essere in crisi con Pierpaolo Pretelli, confermando così i rumors che circolavano da giorni. La notizia ha mandato in allarme i fan della coppia che li chiamano Prelemi.

Giulia aveva confessato che avrebbero passato il San Valentino separati, ma sul web spunta una foto che li ritrae insieme durante un'inaugurazione. Anche Pierpaolo aveva confermato la crisi via social chiedendo rispetto: «Grazie a tutti per aver speso un attimo per farci arrivare tanto amore. La scelta di condividere non è speculazione ma è servita a bruciare chi vive di fake news. Non ci nascondiamo, ma vorremmo affrontare questa crisi con maturità e da soli, come Pier e Giulia, senza pressioni».

La buona notizia

Dopo giorni di attesa, soprattutto da parte dei fan, i due sono stati paparazzati proprio insieme ad Alfonso Signorini mentre parlano a tavola insieme e ovviamente hanno tutti sperato in una buona parola da parte del conduttore per farli riconciliare.

Durante la diretta di lunedì 20 febbraio Giulia Salemi ha rincuorato tutti e con il sorriso ha annunciato che lei e Pierpaolo sono tornati insieme: «Padre Alfonso ha fatto il miracolo, il cuore batte». Signorini felice «Siete troppo belli insieme»

