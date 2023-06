Giulia Salemi, outfit vedo non vedo e spacchi vertiginosi al GialappaShow: «Lei fa la differenza»

di Redazione web

Giulia Salemi ha affiancato il Mago Forest nella conduzione della puntata di Gialappa Show, il programma comico, andato in onda ieri sera, domenica 11 giugno. In ogni puntata il conduttore, il Mago Forest viene affiancato da una conduttrice che cambia ad ogni puntata. Questa volta è toccato a Giulia Salemi che è riuscita a brillare anche in questo contesto.

Tra outfit con il seno vedo non vedo e una simpatia disarmante ha convinto il pubblico di Tv8 che la richiede a gran voce.

Durante la trasmissione c'è anche stato una breve intrusione di Fiorello e Biggio, ma andiamo con ordine.

Giulia Salemi incanta il pubblico

Giulia Salemi ha brillato durante la puntata di Gialappa Show. La conduttrice ha convinto il pubblico con la sua simpatia, la sua bravura e anche con due outfit che le stavano d'incanto.

Durante la prima parte del programma, Giulia Salemi è arrivata con un bellissimo abito nero di Trussardi con uno spacco a mostrare le gambe lunghissime.

Il dettaglio del vestito, però, era tutto sul decolté: l'abito cut out si lega dietro alle spalle, con un dettaglio vedo non vedo sul seno.

In seguito ha deciso di optare per un top arancione con lacci e una gonna lunga arancione a fasciarle il corpo. Entrambi gli indumenti sono firmati Christian Boaro. Anche in questo caso, Giulia Salemi ha voluto mettere in risalto la sua perfetta forma fisica, mostrando un addominale scolpito e le gambe perfette. La gonna lunga arancione presenta uno spacco dietro la schiena che avvicina pericolosamente al lato B, lasciandola sensuale ed elegante.

L'intrusione di Fiorello

Verso la fine della puntata di Gialappa Show, Fiorello e Biggio hanno fatto intrusione nel programma e la Gialappa's Band ha annunciato che saranno loro gli ospiti della prossima puntata del programma.

I fan sono andati in delirio sui social, felicissimi di questa scelta. Sono stati, poi, numerosi i commenti di apprezzamento per la conduttrice della serata, Giulia Salemi.

«Lei fa la differenza» dice un utente su Twitter.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Giugno 2023, 11:17

