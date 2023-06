Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli di nuovo insieme, ma solo per caso: ecco cosa è successo

di Redazione web

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli nelle stories Instagram di lei sono di nuovo insieme, ma solo per puro caso. Nel simpatico video pubblicato sul social dalla showgirl e influencer, l'ex gieffino è in monopattino e sfreccia di fianco alla vettura in cui lei e la sua amica Greta Zaccari si trovano.

La simpatica scenetta viene commentata dai due vip. Per i fan che per un attimo hanno pensato che stessero insieme, ci ha pensato Giulia Salemi ha confermare che l'incontro, in realtà, sarebbe solo fortuito. Ecco cosa è successo.

Il video insieme, ma non è come sembra

La crisi di coppia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sta facendo breccia nei cuori dei loro fan. I due ex gieffini, si sono conosciuti all'interno della casa più spiata d'Italia. Nel programma di Alfonso Signorini si sono innamorati.

Non sono chiare le cause che hanno portato a questa crisi, ma i due vengono spesso immortalati negli stessi posti e con le stesse amicizie. L'ultimo commento in cui Pierpaolo Pretelli ha fatto i complimenti per il lavoro che Giulia Salemi nel programma della Gialappa's, ha fatto emozionare tanti fan.

Oggi, arriva un video comico in cui i due sono a pochi metri di distanza, ma a quanto pare solo per caso. Giulia Salemi ha pubblicato la scenetta nelle sue Instagram stories in cui ha ripreso la sua dolce metà in monopattino mentre sfrecciava vicino all'auto in cui l'influencer e la sua amica si trovavano.

Lui ridendo ha affermato: «Di questo passo arrivo prima io», riferendosi al fatto che sulle due ruote può fare lo slalom tra le auto. Lei ha risposto: «Vai, vai...! Il nostro ragazzo sportivo. Comunque la cosa più divertente è beccare per caso Pierpaolo in città a Milano». Così, in un attimo, ha smorzato quei pochi dubbi che potessero sorgere su un loro incontro voluto e non capitato.

