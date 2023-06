Beatrice Valli nuda su Instagram pensando alla vacanza: «Relax prima della partenza»

di Redazione web

Beatrice Valli è molto attiva sui propri profili social e, tra una storia e l'altra, racconta molte sfaccettature della sua vita ai suoi follower. Ora, che sta arrivando l'estate, l'influencer è pronta a partire con la sua famiglia per qualche giorno di relax, anche se, come specificato dall'ex corteggiatrice, quest'anno non si allontaneranno molto da Milano, dato che, Matilda Luce è nata da pochi mesi. L'influencer, nelle ultime ore, ha mostrato come si sta preparando alla partenza in modo sexy.

La storia Instagram di Beatrice Valli

Beatrice Valli, nell'ultima storia che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, è davanti allo specchio e si sta scattando un selfie. L'influencer, seminuda (indossa solo le mutandine), si copre il seno con il braccio, mentre sulle spalle le cadono i lunghi capelli e scrive: «Un po' di relax prima della partenza di domani». In realtà, Beatrice non ha svelato ai suoi milioni di follower la destinazione della sua famiglia, ma sicuramente, quando partirà, farà sapere tutti i dettagli del viaggio. Ovviamente, l'influencer partirà con il marito Marco Fantini e i loro bambini: Alessandro, Bianca, Azzurra e l'ultima nata, Matilda Luce.

Beatrice Valli e i social

Beatrice Valli è molto seguita (e amata) su Instagram: il suo profilo, infatti, conta 3,2 milioni di follower che, per la maggior parte, sono ragazze o mamme che le chiedono sempre consigli su come gestire bambini, marito e lavoro.

