Federica Guarise morta per un tumore, il suo sorriso si è spento per sempre: Treviso in lacrime Era socia del bar Appiani Time di piazza delle Istituzioni, un locale avviato insieme alla socia e amica Barbara Podron







di Redazione web Barista muore di tumore a 43 anni: è lutto a Treviso. Federica Guarise è mancata martedì mattina, 30 aprile, all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove era ricoverata dopo l'ultima, fatale, ricaduta della malattia contro cui combatteva da tempo. Era socia del bar Appiani Time di piazza delle Istituzioni, un locale avviato insieme alla socia e amica Barbara Podron. Il locale è stato l'ultima tappa di una lunga carriera dietro il bancone, sempre con il sorriso e con una buona parola per tutti. Il tumore si porta via Federica Guarise a 43 anni Cresciuta tra i quartieri di San Paolo e Santa Bona, si era poi trasferita nella zona della Chiesa Votiva. Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Maggio 2024, 17:31

