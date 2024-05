Vannacci bocciato da Zaia (e dalla Lega?): «Il partito ha altri valori». Il generale: «I malumori del Carroccio? Me la caverò»

di Redazione web

Vannacci e la Lega sono già ai saluti? Il generale ha parlato da Napoli: «Vengo da una esperienza che è quella degli incursori nelle forze speciali, siamo abituati a lavorare dietro le linee nemiche in totale autonomia e indipendenza. Quindi il fatto che me la debba cavare da solo non è una novità, però questo non vuol dire che agirò come una scheggia impazzita». Così da Napoli il generale Roberto Vannacci - durante un colloquio con l'Ansa - risponde in merito ai malumori che stanno emergendo nella Lega dopo la sua candidatura da indipendente alle Europee nel partito di Salvini. Diversi gli esponenti di primo piano del partito, il governatore veneto Zaia tra gli altri, che hanno annunciato il loro voto per altri candidati più radicati sul territorio.



«Le discussioni che avvengono all'interno del partito - la tesi del generale - sono legittime e naturali ma non mi riguardano direttamente, io non faccio parte della Lega, sono un candidato indipendente, ho dei valori e dei principi che sono sicuramente sovrapponibili con quelli della Lega, soprattutto per quanto attiene l'identità, la Patria, la famiglia naturale, la sicurezza e quindi continuerò a combattere per la promozione di questi valori».

Lega addio?

Quanto a una sua futura adesione alla Lega Vannacci al momento la esclude: «Mantengo fede ai miei impegni - precisa - qualora eletto non vedo perché non possa continuare da indipendente, sempre con la barra dritta su questi valori, ma all'interno della Lega che è il partito che mi ha accolto come suo candidato».

Cosa ha detto Zaia

«Vannacci in lista? Nessuna battaglia. Il generale, come ama farsi chiamare, non è capolista ma sono scelte che ha fatto il partito»: commenta così il presidente del Veneto, Luca Zaia, che tuttavia si dice in disaccordo con alcune dichiarazioni di Vannacci. «Non condivido - rileva - la proposta delle classi separate e la concezione di Mussolini come Statista". Poi ricorda che il generale è candidato indipendente, non è con la Lega «che ha i suoi valori», mentre Vannacci «ne avrà altri». «Se lo voterò? Mi sentirei come un peccatore a non votare i candidati veneti», conclude il governatore.

