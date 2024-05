Orango si cura una ferita con erbe officinali, automedicazione nelle foreste di Sumatra: è il primo aninale a farlo

di Cecilia Legardi

Un maschio di orango di nome Rakus è stato visto applicare delle foglie masticate di una pianta con proprietà antibatteriche e antiinfiammatorie su una ferita al volto, che si è rapidamemte richiusa. Si tratta della prima osservazione documentata sull'uso delle erbe officinali da parte degli animali.

La notizia arriva dall'Indonesia e dai ricercatori tedeschi

A descriverlo su Scientific Reports sono stati i ricercatori dell'Istituto tedesco Max Planck guidati da Caroline Schuppli e Isabelle Laumer. Si conoscono già da tempo comportamenti di automedicazione nel mondo animale, ad esempio l'ingestione di alcune piante per curare alcune infezioni da parassiti oppure lo strofinarsi di piante per alleviare dolori muscolari o, ancora, l'applicazione di alcuni insetti sulle ferite, ma l'efficacia di questi trattamenti non è stata mai appurata. L'esemplare di orango osservato ora ne rappresenta invece il primo esempio verificato: Rakus è uno dei 150 esemplari presenti nell'area di Suaq Balimbing, a Sumatra (Indonesia), che aveva subito una ferita al volto, probabilmente durante uno scontro con un rivale.

Pochi giorni dopo i ricercatori che osservano quotidianamente il gruppo di oranghi ha notato che Rakus aveva iniziato a strappare in modo selettivo le foglie di una liana, Fibraurea tinctoria, masticarle e applicarne l'impastato per diversi minuti sulla ferita. Un'operazione molto precisa, ripetuta più volte anche nei giorni e che richiedeva diversi minuti per essere completata. La pianta, detta anche Akar Kuning, è usata nella medicina tradizionale proprio perché contiene alcune molecole, come i furanoditerpenoidi, con effetti antipiretici e antibatterici. Proprio per questo, secondo i ricercatori, il comportamento di Rakus conferma per la prima volta l'uso consapevole ed efficiente di un autotrattamento medico.

