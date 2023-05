Ludovica Valli mostra le smagliature su Instagram (dopo il secondo figlio): «Sono fiera del mio corpo»

di Redazione Web

Ludovica Valli, giovane influencer, è anche mamma di due bambini, di cui uno avuto pochi mesi fa. Nonostante la seconda gravidanza la Valli appare già in splendida forma, mostrando sui social anche le sedute di allenamento che cerca di ricavarsi nonostante i numerosi impegni e le tante energie che le richiedono i suoi bambini. Ma non tutto è come sembra.

Il messaggio sui social

Ad ammetterlo è la stessa Ludovica che, ormai in perfetto mood estivo, pronta per partire per Ibiza dove trascorrerà i mesi estivi insieme a tutta la sua famiglia, sfoggia delle gambe nude, ma ingrandisce il dettaglio su alcune smagliature. «Nulla è come sembra», specifica l'influencer, «Io sono fiera, tanto fiera del mio corpo...loro fanno parte del mio vissuto». La Valli vuole quindi sottolineare come la sua forma, che sembra perfetta dopo il parto, in realtà non lo sia ma che è comunque molto felice del suo corpo e dei segni che la vita le ha lasciato.

Body positivity

Non è la prima volta che la Valli cerca di veicolare un messaggio di body positivity.

