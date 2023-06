Sophie Codegoni, la maschera di bellezza interrotta dalla poppata di Celine: «Cerco di conciliare tutto, questi sono i risultati»

di Redazione web

Sophie Codegoni e la sua maschera di bellezza diventa un caso social tutto da ridere. L'influencer, infatti, ha mostrato sui Instagram un lato che spesso i fan non hanno avuto l'occasione di vedere. La mancanza di tempo da dedicare a sé stessi, dopo la nascita di un figlio, è uno dei problemi più lamentati ultimamente da molti personaggi del mondo dello spettacolo.

L'ex tronista di Uomini e donne ha così spiegato come riesce a conciliare tutti i suoi impegni dopo essere diventata mamma di Celine Blue, bimba avuta con il suo fidanzato Alessandro Basciano lo scorso 12 maggio.

Sophie Codegoni, «Ecco come concilio tutto»

«Ci sono situazioni come questa in cui, mentro toglievo la maschera di bellezza, la piccola si è svegliata e ora deve fare la pappa. Io, invece, rimarrò così 20 minuti», afferma ridendo Sophie Codegoni con una maschera di bellezza che non ha fatto in tempo a staccare dal volto è che per metà è ancora incollata.

La risposta ai fan

Poi, Sophie Codegoni ha risposto alle domande dei fan che le chiedono come fa a trovare il tempo per farsi i trattamenti di bellezza e l'ex gieffina ha risposto così: «Cerco di conciliare tutti gli impegni in base agli orari in cui Celin dorme.

