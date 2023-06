Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: «Volevamo fare una foto stile Pinterest», l'epilogo è tutto da ridere

di Redazione web

Sophie Codegoni non trattiene le risate per il fallimento della foto stile Pinterest in compagnia del suo fidanzato che non è venuta proprio come sperava. L'influencer, infatti, ha condiviso un video simpatico con il suo Alessandro Basciano mentre tentano di realizzare una foto artistica e romantica, ma le risate gli impediscono lo scatto e l'epilogo è tutto da ridere.

Sophie Codegoni e la caduta

Tra i vari tentativi per realizzare un video e uno scatto in stile Pinterest, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano finiscono la scena con una caduta. Lei a terra non trattiene le risate mentre l'amico e fotografo Emanuele Novelli commenta: «Tutto apposto? Siete due pazzi!».

Le risate dei fan dei "Basciagoni"

Tanti i commenti da parte dei fan che non trattengono le risate dinanzi a una scenetta così simpatica in cui Sophie Codegoni, a cavalcioni a testa in giù sulle spalle di Alessandro Basciano, ride mentre i due girano come una trottola.

«Il segreto dei grandi amori è ridere insieme», si legge nei commenti. «Sieta pura follia e allegria», continuano i fan che sorridendo dimostrano il loro affetto ai due neogenitori.

