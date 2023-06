Sophie Codegoni, Céline Blue compie un mese: «La nostra gioia più grande». Ma i fan hanno un dubbio

di Redazione web

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano festeggiano il primo mese di vita della loro bambina, Céline Blue. La coppia si è conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip e tra i due è stato amore a prima vista.

Una volta usciti dal reality, i due hanno deciso di fare le cose sul serio e di costruire una famiglia insieme.



Dopo la proposta di matrimonio fatta sul Red Carpet di Venezia a settembre 2022, Sophie e Alessandro hanno annunciato di essere in attesa della loro prima bambina a novembre dello stesso anno e a maggio Céline è nata, tra l'amore della mamma e del papà. Sophie ha condiviso delle foto inedite sul suo profilo Instagram per festeggiare il primo mese di vita della bambina, ma i fan si aspettavano che a celebrarla fossero in due.

La domanda dei fan

Sophie Codegoni ha pubblicato delle storie su Instagram per celebrare il mesiversario di Céline Blue, ma i fan si sono chiesti che fine abbia fatto Alessandro Basciano.

L'influencer ieri sera era a Venezia per lavoro. Alessandro, infatti, è un dj e l'evento della scorsa serata si è tenuto alla Laguna, tra musica ad alto volume e balli fino all'alba. Sono dopo la mezzanotte, Alessandro ha ripubblicato le storie della sua fidanzata che ritraevano loro tre insieme, nella loro prima foto come famiglia.

Alessandro Basciano non si è scordato, quindi, della sua bambina e dei suoi festeggiamenti.

Nonostante ciò, tuttavia, i fan si aspettavano che lui fosse più attivo.

Il dettaglio notato dai fan

I fan della coppia avevano notato che qualche giorno fa Alessandro Basciano aveva smesso di seguire Sophie Codegoni, per poi segurla nuovamente dopo qualche ora.

Che tra i due ci sia aria di crisi? I fan sperano che Sophie e Alessandro possano tornare a sorridere insieme alla loro Céline Blue.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Giugno 2023, 14:14

